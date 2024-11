Alimentation : les bonbons moins sucrés sont-ils meilleurs pour la santé ?

Le marché des bonbons est en baisse depuis une dizaine d'années bien qu'une personne en consomme 3 kg par an en moyenne. Les industriels tentent de se réinventer avec des produits bios, sans gélatine et moins caloriques.

Les Français mangent en moyenne 3,6 kg de bonbons par personne et par an. Ce produit très transformé fait sa révolution et se veut plus naturel. Dans les bonbons, on retrouve du radis, de la pomme, du curcuma ou encore du raisin. Ces arômes ou colorants naturels, mis en avant sur les paquets, sont un critère d'achat pour certains. À Montaigu-Vendée (Vendée), une confiserie en produit 3,5 tonnes chaque jour. Depuis dix ans, elle utilise des arômes et des colorants naturels.

À consommer en petite quantité

Ces sucreries qui se veulent plus saines sont-elles meilleures pour la santé ? Selon la nutritionniste Karine de la Rouere, "c'est mieux d'avoir des colorants qui soient plutôt naturels mais ça reste un produit très sucré". Que les bonbons soient allégés en sucre, avec des ingrédients naturels ou classiques, le conseil reste le même : mieux vaut en consommer ponctuellement et en petite quantité.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus