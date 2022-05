Alimentation : le prix du steack haché à son plus haut

Le pouvoir d’achat des Français diminue et les prix augmentent. Celui du steack haché ne déroge pas à la règle et il coûte bien plus cher qu’il y a un an.

Avec 6 % d’augmentation en un mois et 12,8 % en un an, les prix du steack haché flambent. Si certains continuent à en acheter, d’autres changent leurs habitudes et refusent de continuer à manger cette denrée de plus en plus chère. Une augmentation qui trouve plusieurs causes, comme la hausse du prix de l’alimentation des bœufs ainsi que la hausse des coûts du transport.



D’autres augmentations du prix de la viande

"L’agneau aurait pris 50 centimes dernièrement, le porc, c’est pareil, tout ce qui est coté, filet mignon, le porc a pris aussi", ce boucher dresse un constat amer de l’augmentation des prix de la viande. Plutôt que de répercuter ces hausses sur la clientèle, il préfère choisir une autre solution : "Pour l’instant, je mange sur ma marge plutôt qu’augmenter les tarifs et perdre de la clientèle et perdre de la marchandise. " Le pire pourrait être à venir, car aucune baisse n’est prévue et les prix devraient continuer à augmenter.