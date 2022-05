Alimentation : le marché du steak haché d'origine France sous haute tension

Le prix du steak haché d'origine française augmente, car il est de plus en plus difficile d'en trouver. Dans le pays, les cheptels ont été réduits. Explications.

Boosté par le succès des burgers dans les établissements haut-de-gamme comme la restauration rapide, le steak haché a le vent en poupe. À Arras (Pas-de-Calais), les clients d'une boucherie en consomment régulièrement. "On en demande beaucoup, que ce soit en steak haché pour les clients, pour cuisiner chez eux, ou en préparation culinaire, style lasagnes ou du hachis Parmentier ", explique le boucher, Gaétan Delavier.

Renégocier le prix de la viande à la hausse ?

La viande bovine française se fait de plus en plus rare, et le pays voit son cheptel chuter, avec 651 000 vaches perdues en cinq ans. À Ligné (Loire-Atlantique), Mickael Trichet élève 180 charolaises. Il n'a pas encore réduit son troupeau, mais a de plus en plus de mal à s'y retrouver. Le prix de la viande a augmenté au cours des derniers mois, mais pas suffisamment pour palier "l'envolée des charges, du gasoil (…), le prix des engrais [et] le prix des aliments". Pour continuer à manger des steaks hachés d'origine française, la seule solution serait de renégocier le prix de la viande à la hausse, selon la filière.