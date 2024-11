Alimentation : le kiwi, une cure de vitamines pour l'hiver

B. Six, T. Breton, A. Alvarez

Zoom, avec la rubrique "Les petits plats dans l'écran" ce samedi 22 novembre sur le kiwi, l'un des fruits les plus riches en vitamines. La France est le sixième producteur mondial. Reportage dans la vallée de l'Adour.

Son duvet légèrement rêche cache un cœur vert tendre, synonyme d’explosion de saveurs. Riche en vitamine C, en cuivre et en potassium, le kiwi est un allié performant pour affronter l’hiver. Dans l’Hexagone, il est cultivé notamment dans la vallée de l’Adour. La cueillette se fait exclusivement à la main. Ce kiwi Label rouge est le seul certifié en France. "On les récolte maintenant, parce que les taux de sucre sont arrivés suffisamment haut", affirme Fabrice Casteraa, producteur de kiwis de l’Adour.

Arrivé en France il y a 60 ans

La culture en France est arrivée par hasard il y a 60 ans. De retour de Nouvelle-Zélande, un agriculteur a fait pousser des kiwis dans son jardin. Aujourd’hui, la vallée de l’Adour fournit un tiers de la production française du fruit. Ses arômes séduisent les chefs comme Aurélien Bellocq, de l’auberge Au Pas de Vent, qui élabore 100 % de ses recettes avec des produits locaux. "Quand on y regarde bien, c’est quand même un fruit original", dit-il. Ce jour-là, il cuisine un clafoutis au lait d’amande et kiwis, sur carpaccio de fruits verts et jaunes.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus