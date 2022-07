Alimentation : le Floc de Gascogne, idéal pour l’apéro

En plein cœur du Gers, au pied des avions, se trouve une institution : le restaurant de l’aérodrome d’Auch. Aux manettes, se trouve le Chef Jean-Philippe Baelde. Ici, la bonne recette est le canard, décliné sous toutes les formes. Pour accompagner ces produits, il faut une boisson issue du même terroir. Comme le Floc de Gascogne, qui fait la fierté du Gers.



Avec du jus de raisin frais

À Fourcès (Gers), Cécile et Jean-Marie Terraube observent la prochaine récolte. Avec leur raisin, ils font de l’Armagnac, avec lequel on crée le Floc de Gascogne. Dans le Floc, de l’eau-de-vie d’Armagnac et du jus de raisin frais, juste récolté. Puis le Floc repose plusieurs mois dans des fûts. Il peut ensuite s’accompagner de foie gras, de melon et de quelques crudités. "'Loufloc' signifie "bouquet de fleurs'", explique Jean-Marie Terraube, du Domaine de Magnaut. "C’est pour cela que c’est un apéritif très floral, très fleuri", complète Cécile Terraube, du Domaine de Magnaut.