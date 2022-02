Alimentation : le chocolat chaud est-il bon pour la santé ?

Dans une famille parisienne, le chocolat chaud du petit-déjeuner est sacré. "C'est super bon, même quand il y en a trop", confie l'une des sœurs, Esther Guivarch. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis aurait été la première fan du chocolat chaud. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il a permis de réconforter petits et grands. Avec les confinements, les Français ont redécouvert le petit-déjeuner, et le chocolat en poudre fait fureur dans les supermarchés.

1 à 25 g de sucre par bol selon les marques

Certaines marques mettent en avant l'apport de minéraux, ou de vitamines. Qu'en est-il ? "On va noter quand même qu'il y a peu d'additifs, peu de matière grasse, donc c'est quand même intéressant. Mais selon les marques, on peut constater une plus ou moins grande quantité de glucides", analyse le docteur Nina Cohen Koubi, médecin nutritionniste. On trouve de 1 à 25 g de sucre par bol, selon les marques. Mais quand on aime… Jean-Paul Hévin, chocolatier, livre sa recette : 30 g de chocolat, 20 cl de lait, et une pointe de cacao en poudre, pour épaissir. Le tout est chauffé à feu vif durant une minute.