Alimentation : le bio est-il vraiment plus sain ?

Acheter bio peut réserver de mauvaises surprises. En effet, pour faire baisser les prix, les fabricants de produits transformés bio nous donnent parfois moins de nutriments vertueux, et plus de matières grasses et de sel, par exemple. Le magazine 60 millions de consommateurs retrouve ainsi une composition moins intéressante en bio qu'en conventionnel. "Les légumes bio coûtent cher à produire, donc si vous voulez que votre soupe bio ait le même prix que votre soupe traditionnelle, il faut mettre moins de légumes, sinon vous n'arriverez pas à avoir le prix correct", explique Sophie Coisne, journaliste scientifique pour 60 millions de consommateurs.



Les plats cuisinés visés par l'association

Pour l'association, c'est dans les plats cuisinés que la tentation serait la plus grande de combler avec des éléments médiocres pour faire baisser les prix, même avec le label bio. Se nourrir mieux et moins cher n'est donc pas toujours possible. Sur 13 familles de produits bio passés au crible par l'association de consommateurs, quatre pêchent. Il est donc conseillé d'être attentif à la composition et à la présence d'additifs dans les produits.