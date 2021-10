Alimentation : le bio cherche un second souffle

Alors que depuis 20 ans, le marché du bio est en plein essor, on observe depuis quelques mois, dans les rayons bio, une baisse des ventes. "Depuis le début de l’année, dans les grandes surfaces, les ventes de produits laitiers ont chuté de 7 % avec une baisse de 3% pour les œufs ou encore 7% pour les carottes. Conséquence pour les producteurs : une partie de leur production leur est vendue moins chère, en conventionnel, faute d'acheteurs intéressés par le bio. Pour le lait notamment, c’est ainsi 20% de la production qui est déclassée", explique Michel Perrier, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du 12/13 de France 3, mardi 26 octobre.



" Le bio, ce n'est toujours que 6,5% des dépenses alimentaires des ménages"

Mais comment peut-on expliquer ce déséquilibre actuel ? "On est en situation de surproduction et la tendance s'est accélérée avec le Covid. Souvenez-vous, on était nombreux à s'être pris de passion pour la pâtisserie pendant les confinements. Un engouement finalement retombé aujourd'hui. Trop de producteurs et de conversion bio d'un côté et dans le même temps, la consommation ne suit pas. Le bio, ce n'est toujours que 6,5% des dépenses alimentaires des ménages. Et certains experts estiment qu’on a atteint un palier durable pour la consommation de produits laitiers (15%) et les œufs (37%)", ajoute le journaliste de France Télévisions.