Alimentation : le "batch cooking", une nouvelle méthode pour cuisiner ses repas de toute la semaine

Le "batch cooking" est en vogue. Cette technique venue des États-Unis consiste à préparer les plats des cinq soirées de la semaine lors du week-end qui précède, en l'espace de trois heures.

Comme le veut son rituel du dimanche soir, Delphine dispose sur son plan de travail les ingrédients, et sa liste de recettes pour toute la semaine qui vient. Une technique très en vogue qui nous vient de New-York, aux États-Unis, et nommée le "batch cooking" (en français, "cuisiner en série"). "Le batch cooking, j'ai commencé il y a 3-4 ans, quand je me lançais un peu dans une démarche zéro déchet. C'était vraiment pour éviter de gaspiller et essayer de faire moins de courses, consommer mieux aussi, consommer local", raconte-t-elle.

Trois heures pour faire les cinq plats de la semaine

En trois heures, il s'agit de réaliser les cinq menus des cinq soirées à venir. Delphine les prépare pour quatre personnes. Poulet basquaise, burrito à la mexicaine, lasagnes et quiches lorraines sont élaborées en même temps. Légumes, riz, épinards partagent le faitout, et vont cohabiter au four. "On peut même faire du sucré et du salé, et les odeurs ne se transposent pas", rassure Delphine.