Alimentation : la technologie dans nos assiettes

Et si ces insectes constituaient l'élément principal de votre futur plat ? Ces criquets pourraient remplacer viandes et poissons et devenir la nourriture du futur. Cette société texane, aux États-Unis, y croit fermement, car il ne faut que trente jours pour obtenir une protéine de qualité nutritive supérieure à celle des viandes traditionnelles.

Des trouvailles qui parviennent à convaincre

Dans les cuisines de la société, le chef récupère les criquets une fois séchés et les accommode ensuite avec des épices, du sucre et de l'huile. Cela devient des petites friandises vendues en sachets. L'Union Européenne devrait autoriser sa commercialisation très bientôt. Les alternatives aux viandes animales existent déjà aux États-Unis. C'est le cas des steaks à base de soja par exemple. Ces trouvailles parviennent à convaincre de plus en plus : ce marché alternatif est passé de 1 à 7% de consommateurs américains. Les chercheurs planchent aussi sur d'autres alternatives, dont la mayonnaise sans oeufs.

