Alimentation : la saison des oursins est ouverte en Corse

Jusqu'au mois d'avril, il est possible de déguster des oursins. En Corse, certains vont les pêcher eux-mêmes dans l'eau, tandis que les professionnels s'inquiètent.

Dans la baie d'Ajaccio (Corse-du-Sud), ils sont quelques-uns à se jeter à l'eau, mardi 21 février, pour chercher des oursins. Certains les dégustent, à peine pêchés, directement sur les rochers. En terrasse, les tables sont pleines et les oursins sont nombreux. "Il n'y en a pas pour tout le monde. Tout le monde en pêche et on n'a pas les quotas", indique Momo Sahari, qui travaille ici depuis 20 ans.

"Une année catastrophique"

Pour déguster les oursins, les clients utilisent soit une petite cuillère, ou encore du pain. "Ils sont délicieux, sucrés, iodés", décrit l'un d'entre eux. Les professionnels sont plus amers. "C'est une année catastrophique, pour la bonne raison qu'il n'y en a plus beaucoup (…) et ils sont vides", constate Xavier d'Orazio, premier Prud'homme des pêcheurs d'Ajaccio. Il espère de meilleures pêches pour les mois de mars et avril. Les oursins peuvent encore se déguster pendant un peu moins de deux mois.