Alimentation : la France est la championne d'Europe des glaces

Les glaces françaises ont le vent en poupe : le pays est devenu le premier producteur européen, devant l'Italie. Le marché a atteint 1,2 milliard d'euros en 2020. Chez Glace Room Court, un glacier parisien, les ventes ont grimpé de 30% depuis le mois de janvier par rapport à une année normale. Craig Sanders, le fondateur, propose "une trentaine de parfums", parmi lesquels vanille, caramel au beurre salé d'Isigny (Calvados) et noisette du Piémont (Italie). Il propose également des macarons fourrés à la glace. "Ça nous permet de diversifier notre offre pendant toute l'année, et (…) d'être ouvert toute l'année."

Dix usines en France

Les fabricants français se sont multipliés au cours des dernières années, et la qualité des produits a progressé. Les recettes séduisent à l'étranger. "On a plus de dix usines en France, et la plupart produisent aussi pour le marché européen. (…) Ça permet de répondre à une demande assez croissante", explique Timothée Arar Jeantet, secrétaire général de l'Association des entreprises des Glaces. Pour conforter sa position, le secteur compte miser davantage sur les circuits courts et la qualité des ingrédients.