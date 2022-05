Alimentation : la fraise sous toute ses coutures

La saison des fraises bat son plein, mardi 3 mai. Il en existe plusieurs centaines de variétés, aux formes et aux goûts différents. France Télévisions fait le point, pour s'y retrouver et en profiter encore davantage !

Les Français raffolent des fraises et en consomment chaque année 2 kg par habitant. Difficile toutefois de s'y retrouver, entre les nombreuses variétés qui existent. Quatre fraises consommées sur 10 sont produites en France, notamment en Seine-et-Marne. Ambroise Thomas, producteur à La Ferme d'Ambroise, cultive 39 000 plans et ramasse des milliers de fraises de quatre variétés différentes, à la main. Selon lui, chacune a son identité. Sébastien Gaudard, de la pâtisserie des Martyrs, dans le 19e arrondissement de Paris, utilise quant à lui des fraises du Vaucluse pour garnir ses tartes artisanales. Du printemps à l'été, une quinzaine de variétés de fraises sont produites en France.

De nouvelles variétés de fruits

Si les fraises font le bonheur des Français, il existe de plus en plus de nouvelles variétés de fruits, adaptées aux envies des consommateurs. Fabriqués en laboratoire et dits "hybrides", ces fruits sont obtenus "en déposant le pollen d’une variété sur une autre", explique la journaliste Dorothee Lachaud, présente sur le plateau du 13 Heures, mardi 3 mai. Certaines variétés sont ainsi plus goûteuses, quand d'autres résistent mieux aux maladies. Parmi ces variétés, la muroise, qui combine mûre et framboise, le tangelo, mélange de mandarine et de pomelo ou encore le pluot, une prune croisée avec de l’abricot.