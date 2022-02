Alimentation : la demande en viande de crocodile explose en Thaïlande

C’est le nouveau plat à la mode en Thaïlande : la viande de crocodile, vendue beaucoup moins chère que la viande de porc. En effet, le prix du porc a explosé dans le pays : + 33% en un an. Dans les centaines de fermes à l’ouest de la Thaïlande, la demande de viande de crocodile a presque doublé. "On les nourrit deux fois par mois. À chaque fois au total, c’est 1 500 kg de viande", déclare un éleveur.

Le crocodile vendu 4 euros le kilo

Une fois abattu, le crocodile est soigneusement découpé. La peau sera revendue à plus de 100 euros la pièce, pour en faire des sacs ou des ceintures. La viande sera vendue à 4 euros le kilo, tandis que le porc coûte 7 euros le kilo. La ferme propose aussi ses crocodiles en bord de route, en vente directe. Depuis quelques mois, la demande explose. "Je trouve que la viande de crocodile est meilleure que celle de porc, et en plus elle est moins cher", explique une cliente. Un restaurant s’est même spécialisé en viande de crocodile.