Alimentation : Intermarché retire l'eau des marques du groupe Danone dans certains de ses magasins

Au rayon eau, certaines marques sont devenues introuvables, supprimées des rayons par l'enseigne Intermarché. Dans un magasin à Clichy (Hauts-de-Seine), d'autres produits ont remplacé les marques Volvic, Évian ou encore Badoit, du groupe Danone. "Nous préférons arrêter des eaux qui sont extrêmement chères, et mettre des eaux qui sont compétitives, et qui répondent au pouvoir d'achat de nos clients", explique Valéry Nguyen, directeur du magasin.

Des produits absents dans quatre magasins sur dix

Faute d'accord commercial, le groupe Intermarché a décidé de ne plus commander ces eaux à l'industriel. Résultat : les clients ont moins de choix. Contacté, le groupe Danone justifie l'augmentation de ses prix : "Nous sommes touchés par l'inflation et plus particulièrement par la hausse des coûts de l'énergie, du transport et des matières premières." Vendredi 16 septembre, selon l'enseigne, ces produits seraient absents des rayons dans quatre magasins Intermaché sur dix.