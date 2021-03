Alimentation : faut-il se méfier de la viande vegan ?

De plus en plus de consommateurs se tournent vers les produits végétariens ou vegan, souvent réputés pour être bons pour la santé. Une étude diffusée par 60 millions de consommateurs s’est penchée sur la composition de ces aliments ultra-transformés. Huit sur dix contiennent un additif, notamment des texturants, des arômes et des colorants.

Une consommation excessive peut-être dangereuse

"Avec ces substituts végétaux, on a souvent beaucoup de gras. Dans énormément de produits, on a du sucre, souvent en grande quantité, et vous avez souvent aussi beaucoup de sel", explique Sylvie Metzelard, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. "Les consommateurs importants d’aliments ultra transformés sont plus à risque de maladies chroniques (…). Ça peut être l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardio-vasculaires, un syndrome d’hyper-tension", indique Antoine Fardet, chercheur en alimentation préventive. Les aliments naturels, non transformés, seraient donc à privilégier.

