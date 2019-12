Alimentation : en vingt ans, le dîner des Français a été chamboulé

Les habitudes alimentaires des Français ont évolué en vingt ans. Un institut de sondage s'est penché sur les assiettes des familles au dîner et en a tiré plusieurs enseignements. Premier constat : les Français passent moins de temps à table. "La moitié des Français passe moins d'une demi-heure à table au dîner. Le repas du soir est vite avalé. Il y a vingt ans, seuls 38% des Français dînaient en moins d'une demi-heure", explique la journaliste Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 13 Heures.

Moins de partage, plus d'écrans

"On ne mange plus la même chose qu'avant. Le repas traditionnel avec entrée, plat, salade, fromage, dessert a du plomb dans l'aile. À l'heure du dîner, 1 Français sur 2 se contente d'une soupe ou d'une salade. Plus étonnant encore, le plat familial est en train de disparaître. 1 Français sur 2 se prépare son plat individuel. Il y a vingt ans, c'était seulement 1 sur 3", précise la journaliste. À l'heure du dîner, la moitié des Français a le nez dans son ordinateur. "Ajoutez à cela les smartphones et la télévision, la communication devient compliquée", conclut Valérie Heurtel.

