Alimentation : des snacks plus élaborés et meilleurs pour la santé

J. Mimouni, J. Ababsa, S. Thiebaut, C. Pary, V. Christophe

Les Français prennent le temps de déjeuner, même pour un sandwich : 50 minutes en moyenne, selon une étude. La restauration rapide a évolué, et propose désormais des snacks qui surfent sur les tendances.

La grande tendance de l'innovation cette année, au salon dédié à la restauration rapide, est le tout végétal. Des protéines de blé et de tournesol remplacent la viande. "C'est très étonnant. On dirait vraiment de la viande", confie un visiteur, enthousiaste. Le salon surfe sur la vague végane, avec des faux lardons végétaux ou du bacon fabrique avec des légumineuses. Trois années ont été nécessaires pour créer le produit. "Ces produits sont destinés à tous les gourmands, a tous les bons vivants, aussi bien des viandards que des végans", assure Thomas Hug de Larauz, directeur commercial de La Vie.

Des produits meilleurs pour la santé

Les innovations vont devoir trouver leur place dans les rayons. "L'alternative végétale rencontre un public aujourd'hui : 60% des consommateurs qui mangent moins de viande. Donc ça a vocation à rester, et à perdurer", explique Nicolas Nouchi, spécialiste de la restauration et dirigeant de CHD expert. Parmi les nouveautés, on trouve des burgers bleu, blanc, rouge aux colorants végétaux pour les soirs de match, mais aussi une boisson au CBD, un cannabis légal. 200 innovations au total sont présentées sur le salon.