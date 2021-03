Alimentation : des graines, pour prendre soin de sa santé

Les graines de chia, très bonnes pour la santé, rencontrent un vif succès en France. Les agriculteurs s'y intéressent de plus en plus. Mais le quinoa ou les graines de lin ont également des bienfaits.

Elles sont marrons et noires, et mesurent deux millimètres au maximum. La graine de chia était appelée graine des dieux par les peuples précolombiens. Elle est ensuite tombée dans l'oubli, avant que des agronomes s'aperçoivent de ses incroyables qualités nutritives. Ses vertus alimentaires seraient exceptionnelles : la graine de chia contient un quart de protéines et un quart de matière grasse, constituée pour les deux tiers d'acides gras Omega 3, très bons pour la santé. Sa culture facile et son prix de 4 000 euros la tonne sont de gros avantages pour les agriculteurs qui la cultivent.

Des graines riches en protéines et en Oméga 3

D'autres graines sont également bonnes pour la santé, comme la graine de lin "très riche en Oméga 3", assure la journaliste France Télévisions, Florence Griffond, sur le plateau de France 2. Sa coque étant très dure, il vaut mieux la moudre, ou simplement l'utiliser en assaisonnement. "Une autre graine riche en protéines, c'est le quinoa. Il contient du fer, des minéraux et des vitamines."