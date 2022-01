Alimentation : des barèmes personnalisés proposés par certaines applications

Le Nutri-Score est déjà présent pour choisir des produits plus sains et plus équilibrés. Certaines applications vont encore plus loin et proposent un barème personnalisé en fonction de l'acheteur. Que valent-t-elle vraiment ?

Depuis quelques années, le Nutri-Score a fait son apparition sur les emballages des aliments du quotidien. Grâce à ce barème sous forme de couleurs et de lettres, les consommateurs peuvent en savoir plus sur la qualité nutritionnelle des produits qu'ils achètent dans les grandes surfaces. L'affichage du Nutri-Score n'est soumis à aucune obligation, et les industriels sont libres de l'afficher ou non. Cependant, les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à cette petite inscription. Face à la volonté des consommateurs de contrôler leur alimentation, une application a ajouté une nouvelle fonctionnalité d'adaptation du classement à l'utilisateur



Des paramètres personnalisés "contre-productifs" ?

Ainsi, plusieurs paramètres sont pris en compte, comme son âge, ou son genre de naissance de l'utilisateur. Si l'idée semble bonne, elle semble contenir quelques failles, notamment selon Serge Hercberg, le créateur du Nutri-Score. "Il y a un risque, car une fois de plus, les portions ne sont pas établies sur des critères scientifiques valides, et que d'autre part, le consommateur a du mal à estimer la portion qu'il mange réellement. Donc ça peut être contre-productif", déclare-t-il.