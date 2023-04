Alimentation : découverte des vertus des algues vertes

Échouées sur la plage, les algues vertes sont toxiques, mais élevées en bassins, ces laitues des mer peuvent servir à nourrir des animaux et même des humains. La plante a un apport en protéine équivalent au soja.

Les algues vertes sont un fléau en Bretagne. Au beau jour, ces laitues de mer s’échouent et en se décomposant émettent un gaz toxique. Pourtant, Sylvain Huchette a fait le pari de les cultiver en bassin, sa ferme du Finistère en produit plus de 30 tonnes par an. Ce biologiste est l’un des premiers en France à miser sur cette algue comestible au potentiel énorme. “C’est une algue souvent sale lorsqu’on la collecte dans le milieu naturel et dans les échouages de marées vertes, c’est même inutilisable. Mais ces laitues de mer, on peut les cultiver en bassin et a des qualités nutritionnelles excellentes”, explique-t-il.

Un chef cuisinier les cultive pour les humains



Il a pu voir les qualités nutritives au large, sur son élevage d’ormeaux. Tous les quinze jours il récupère leurs cages et leur dépose pour quel aliment des algues vertes. Cette laitue est riche en protéine, selon Sylvain, son taux peut atteindre jusqu’à 30 %, “l’équivalent du soja pour nous.” Un ancien chef cuisinier, Hugo Morel, en a même fait sa spécialité pour les humains. Qui sait, peut-être que demain, vous aussi serez amenés à en manger.