Alimentation : de plus en plus de glaces aux parfums originaux

C. Moreau, Ph. Dezempte, M.-E. Beauclair

Déguster une glace est l’un des petits plaisirs des vacances. À chacun ses goûts en matière de parfum. Il y a bien sûr les traditionnels parfums chocolat, fraise et vanille, mais on peut aussi trouver sésame, bergamote, ou encore cornichons. Ce sont les nouveaux parfums qui ont la cote.

La star de l’été est bien évidemment la glace. Elle se décline en cornet, en coupe, avec une seule ou plusieurs boules. De nouveaux parfums ont récemment vu le jour, comme au gingembre ou aux fleurs. Les traditionnels parfums chocolat, vanille et fraise représentent encore 80 % des ventes, mais voient peu à peu leur part renier par des saveurs exotiques.



Plus de limites

"Il y a des tendances aussi, comme dans la mode. On aime quand il y a du croquant, différentes textures. Nous, cela suit la cuisine en général. Comme la pâtisserie ne fait qu’évoluer, la glace ne fait également qu’évoluer", estime Joël Ulbrich, glacière. Certains vont très loin, comme avec le parfum cornichons. Pâtissiers et restaurateurs sont de plus en plus nombreux à oser des associations originales. Champignons, foin, foie gras… les parfums de glace n’ont plus de limites.