Alimentation : consommer 100% français est-il si facile ?

Pour certains Français, consommer 100% français est impossible, au vu de la différence de prix entre les produits locaux et les produits importés. En France, la moitié du contenu de nos assiettes est importée.

Sur un marché couvert de Poitiers (Vienne), les consommateurs ont l'embarras du choix : des fruits, des légumes et même de la viande. Mais est-il si simple d'acheter 100% français ? "On ne peut pas être à 100% français sur tout, et quand ce n'est pas possible financièrement, on arbitre et on choisit des produits qui ne le sont pas", répond une consommatrice.

Les professionnels du marché font eux aussi leurs arbitrages. Mickael Dehenin, producteur maraîcher, privilégie les produits locaux, mais il ne s'interdit pas des exceptions, en vendant par exemple des clémentines venues d'Italie.

Des producteurs qui peinent face à la concurrence étrangère

Alors, faut-il privilégier le prix ou le lieu de production ? Sur un marché de Limoges (Haute-Vienne), pour certains, la question ne se pose plus. "Acheter 100% local tout le temps, non, parce que c'est vrai que les prix sont un peu plus élevés", tranche une cliente. Dans un supermarché parisien, un panier de produits importés coûte 26,49 euros, quand son équivalent 100% français coûte 31,75 euros. Les producteurs peinent face à la concurrence étrangère. Aujourd'hui en France, la moitié du contenu de nos assiettes est importée.

