Alimentation : attention au sel

"Le sel, c'est vital, explique tout d'abord Jean-Christophe Batteria. Le sel de table, en tout cas le sodium qu'il contient, participe à notre équilibre cellulaire. C'est indispensable pour les muscles, pour les nerfs, pour le coeur, pour le cerveau. Mais attention on parle d'équilibre : alors il va falloir, pour qu'un humain se porte bien, qu'on consomme 2 grammes de sel par jour".

Les Français consomment en moyenne 12 grammes de sel chaque jour

Le sel est vital, mais a d'autres effets sur le corps au-delà des dosages recommandés. Au-delà de 2 grammes de sel par jour, "on se déséquilibre, explique Jean-Christophe Batteria, ce qui peut à ce moment-là entraîner des problèmes cardiaques jusqu'à l'infarctus, des AVC et développer certains cancers de l'estomac." Il y a donc des doses de consommation maximale de sel recommandées : 6,5 grammes maximum par jour pour les femmes, et 8 grammes maximum par jour pour les hommes. "Or en moyenne, les Français ingèrent en moyenne 12 grammes de sel par jour", précise le journaliste.

