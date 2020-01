Alimentation : 38 enseignes de la grande distribution prennent des mesures contre le gaspillage

Contrairement à une idée tenace, il est bien possible d'acheter et de manger certains produits après la date de péremption. Des tonnes de produits alimentaires partent chaque année à la poubelle, alors qu'ils ne présentent aucun risque sanitaire, mais la grande distribution semble prête à faire des efforts pour changer ses habitudes et les nôtres.