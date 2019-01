6 heures d’érection, une boisson aphrodisiaque un peu trop efficace !

Le ”SX Energy Natural Power” avait décroché, depuis un an, une place de choix parmi les produits dopants sexuels en Zambie et dans les pays voisins. La mésaventure d'un consommateur confronté à une érection trop prolongée et à une arythmie cardiaque a provoqué son retrait du marché.

A Lusaka, capitale de la Zambie, le cocktail a été popularisé sous le nom sans équivoque de "sept heures". Elle semble particulièrement efficace – voire un peu trop. Un patient ougandais s’est plaint d’arythmie cardiaque et d’une érection un peu trop prolongée à son goût. La boisson, produite par une entreprise zambienne, a été retirée du commerce mercredi.

Une boisson un peu trop efficace

Si la boisson s’est très bien vendue depuis sa mise en vente il y a un an, ce succès pourrait bien s’estomper. Plusieurs utilisateurs ougandais ont ressenti des sueurs froides et l’un d’entre eux s’est plaint d’une érection d’une durée inquiétante : 6 heures ! Et pour cause : la boisson, censée être composée d'aphrodisiaques bien connus (extraits naturels de gingembre et de tongkat ali), contient également du sildenafil. C’est du moins ce qu’a établi l’Autorité ougandaise du médicament (UNDA). Cette molécule n’est autre que le Viagra.

Le cocktail retiré du commerce

"Nous avons stoppé la production et la distribution (...) et ouvert une enquête interne", a déclaré le directeur de la firme Revin Zambia Ltd (productrice de la boisson), Vikas Kapoor. Le gouvernement ougandais a ordonné la saisie de tous les lots importés sur son territoire "afin d'assurer la sécurité des consommateurs", a indiqué le porte-parole du Bureau ougandais des normes, Godwin Muhwezi.

Malgré cet avis, le patron de Revin Zambia a maintenu sa confiance totale en son produit-phare. "Nous n'avons jamais connu de problème en Zambie", a assuré M. Kapoor, "autant que l'on sache, notre boisson ne contient aucun médicament".

Erection prolongée : pensez à consulter

Si les érections prolongées restent un motif rare de consultation aux urgences, ce dysfonctionnement n’est pas à négliger. Ce trouble, appelé priapisme, définit une érection involontaire et prolongée. Il peut être lié à différentes maladies du sang, dont la drépanocytose, mais aussi par la prise de certains médicaments (antidépresseurs, neuroleptiques, corticoïdes, alpha bloquants, certains anti-hypertenseurs, l'héparine) l’injection intra-caverneuses de substances visant à traiter l'impuissance, et enfin la consommation de cocaïne et de marijuana. Plusieurs utilisateurs de Viagra se sont déjà plaints de priapisme. Il s’agit d’une urgence médicale, qui doit être prise en charge dans les 4 heures, au risque de voir apparaître des lésions irréversibles évoluant vers une impuissance définitive.