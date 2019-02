Prothèses mammaires : "Vous payez pour qu'on vous mette de la mort dans le corps", témoigne une plaignante

Les prothèses de Laëtitia ont crevé à la suite d'un choc et le silicone s'est répandu dans son corps. "Un petit carnage", décrit-elle, qui lui a valu un cancer rare et déjà deux ans de chimiothérapie.

Plusieurs femmes porteuses d'implants mammaires texturés fabriqués par le laboratoire Allergan ont saisi la justice mercredi 6 février et deux plaintes ont été déposées, révèlent la cellule investigation de Radio France et le journal Le Monde jeudi. "Vous payez pour qu'on vous mette de la mort dans le corps", témoigne l'une des plaignantes sur franceinfo.

Après la pose de ses implants, Laëtitia a reçu une charge lourde dans la poitrine un jour au travail, ses prothèses se sont rompues et le silicone s'est répandu dans son corps.

Il y en avait un peu partout. C'était descendu au niveau de la quatrième et de la cinquième côte. C'était collé aux alentours des ganglions axillaires, mammaires, de la plèvre pulmonaire. C'était un petit carnage.Laëtitia, une victimeà franceinfo

Les professionnels qu'elle a consultés lui ont répondu : "Ne vous inquiétez pas madame, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des morceaux de silicone dans l'organisme, ça ne porte pas préjudice à l'organisme, on peut vivre avec sans aucun problème". "Malheureusement ça n'a pas été le cas", ajoute-t-elle.

Laëtitia, 42 ans, a passé ces deux dernières années à enchaîner les séances de chimiothérapie car elle a appris qu'elle avait développé un lymphome à grande cellule, un cancer très rare qui ne touche que les porteuses d'implants mammaires.

"On paie, parce que c'est quelque chose qu'on s'offre, donc on donne de l'argent à des spécialistes pour nous rendre plus belles, 'tout va bien se passer', et non, ça ne se passe pas bien. On vous met de la mort dans le corps. Vous payez pour qu'on vous mette de la mort dans le corps", s'énerve-t-elle.

J'ai été obligée de faire une demande d'adulte handicapée parce que je ne peux plus faire mon travail, je ne peux plus faire d'enfants, j'ai pris des produits de plus en plus forts qui m'ont rendue stérile, je suis déjà ménopausée.Laëtitia

"Ça ruine des vies, ça ruine des santés, ça ruine beaucoup de choses", conclut la jeune femme.