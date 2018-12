Concours de médecine : les étudiants de Lyon devront repasser leur examen

Les étudiants de la faculté de médecine Lyon Est devront repasser mardi 8 janvier la première partie du concours PACES en raison de la découverte d'une fuite des sujets d'examen.

"Nous pouvons affirmer de manière certaine qu'une fuite des sujets d'examen a eu lieu avant le concours PACES -première année commune aux études de santé- de la Faculté de médecine Lyon Est qui s'est tenu le 11 décembre", a affirmé le doyen de la faculté, Gilles Rode, dans une annonce sur le site de l’Université.

Une décision qui impacte 2302 étudiants qui voient les épreuves annulées. "Nous mesurons bien la difficulté d'un report et le désagrément qu'engendre une telle situation. Mais cette décision a été prise afin de garantir une totale intégrité et une égalité de chances pour toutes et tous", explique le communiqué.

La fraude a conduit le doyen de la Faculté et le président de l’université à déposer une plainte contre X.

"Je voudrais rassurer les étudiants sur le fait que les enseignants et le personnel de la faculté font le nécessaire pour que cet examen se déroule dans les meilleures conditions possibles", a souligné Gilles Rode. Face à cette situation, la faculté a également décidé d'ouvrir une cellule d'écoute psychologique avec le service de santé universitaire.

Par la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP