Californie : une femme porte plainte pour une césarienne sans anesthésie

"C'était comme un film d'horreur", raconte Delphina Mota, qui porte plainte contre l'hôpital où elle a accouché pour avoir pratiqué une césarienne sans anesthésie.

Cali, une adorable petite fille de 8 mois et demi, a un grand sourire sur les genoux de sa mère, dans un reportage de NBC New York. Mais malheureusement, si Delphina Mota "ne pourra jamais oublier" le jour de la naissance de Cali, ce n'est pas pour les raisons habituelles. La jeune femme accuse l'hôpital où elle a accouché d'avoir réalisé une césarienne sans anesthésie.

"Je l'ai entendue dire « bipe le, continue à le biper !", puis "attache là"... et soudain, j'ai senti une coupure au niveau de mon estomac, une brûlure", se souvient Delphina Motta. "Quand je l'ai senti, j'ai crié « Stop ! Je le sens, je le sens !! ». Et après ça je suis pratiquement sûre que j'ai perdu connaissance à cause de la douleur".

"C'était comme un film d'horreur"

Des mois après, l'émotion est intacte au fil du récit. "C'était comme un film d'horreur, poursuit-elle. Vous ne pouvez pas l'imaginer... Je préfèrerais avoir accouché par voie naturelle sans médicaments plutôt que d'être découpée avec un couteau".

Un choc que ne rien ne laissait prévoir lorsque la jeune femme de 25 ans arrive quelques heures plus tôt au Tri-City Medical Center à Oceanside en Californie. Nous sommes le 15 novembre 2017, il est presque midi la grossesse en est à 41 semaines et 4 jours. Le poids du bébé est estimé à 3,17 kilos et le col est dilaté à 2 cm. Delphina Mota rentre alors en salle de travail où elle demande une péridurale qui est réalisée par un anesthésiste à 23h06, selon les termes de la plainte déposée. Ce récit relate ensuite la "chute de tension de la patiente" peu avant une heure du matin. Puis, autour de "5h21, le rythme foetal est devenu impossible à lire. À ce moment là (la gynécologue) en a été informée et à 5h24 a décidé de façon appropriée qu'il fallait faire une césarienne en urgence".

Mais... "alors que (...) l'anesthésiste de garde a été bipé plusieurs fois (et...) à 5h33, quand Delphina Mota est arrivée au bloc opératoire, l'anesthésiste n'avait toujours pas répondu". Et c'est là que Delphina a crié lorsque la gynécologue a réalisé la césarienne pour sauver le foetus. Des cris entendus par son compagnon à l'extérieur du bloc opératoire... avant le silence quand elle s'est évanouie.

Selon la plainte : l'anesthésiste absent, l'obstétricien procède à la césarienne

La plainte présente le rapport de la gynécologue qui corrobore le récit de la jeune femme : "Comme l'anesthésiste n'était pas au bloc opératoire, j'ai procédé à l'incision avec le bistouri". Un geste efficace puisque quelques minutes plus tard, la petite Cali a poussé ses premiers cris. Mais un moment traumatisant pour sa mère : "C'est un problème qui va rester avec moi pour le reste de ma vie".

Et sa plainte déposée le 13 juillet doit éviter ce traumatisme à d'autres femmes. "Il y a eu un problème d'organisation du personnel, explique son avocat. Nous voulons que les choses changent pour que cela n'arrive pas à quelqu'un d'autre".

Cela ne pourrait pas arriver en France

Pour celles qui s'inquièteraient, cela ne peut pas arriver en France selon le Dr Thierry Harvey, chef de service de la maternité des Diaconnesses à Paris. "Toutes les équipes sont formées pour faire face à une césarienne en urgence, explique le gynécologue. Lorsque la patiente est déjà sous péridurale, il faut passer des produits plus forts pour la césarienne et nous avons tous un kit disponible en quelques minutes".

Surtout, en cas de situation plus complexe, l'anesthésiste est forcément à proximité. "Le délai de douze minutes entre la décision de césarienne et le transfert au bloc qui s'est apparemment écoulé dans cette histoire doit largement permettre à l'anesthésiste d'arriver", poursuit le Dr Harvey. "Il semble bien qu'il y ait eu un problème...".

Pour l'instant, l'hôpital affirme dans un communiqué que les accusations dont il fait l'objet sont "outrancières" et que "la patiente a reçu une anesthésie avant la césarienne".