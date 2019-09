Mediator : le laboratoire Servier plus transparent ?

Longtemps, certains l'ont surnommé la secte. La société Servier, numéro 2 des laboratoires pharmaceutiques français, est réputée pour son manque de transparence. Exceptionnellement, juste avant le début du procès Mediator, le groupe Servier a permis à France 2 de passer les portes du siège social de l'entreprise, situé à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Le laboratoire jugé pour tromperie aggravée

Sybille Billiard, la directrice de la communication s'occupe de la visite. "22 000 collaborateurs dans le monde, 5 000 collaborateurs en France et une présence dans 149 pays." Des salariés qui attendent l'issue du procès qui vise le groupe Servier pour tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d'influence. Y a-t-il une forme de traumatisme interne ? "Les gens sont très concernés, touchés, comme n'importe qui qui a dans son entourage une personne qui a souffert des effets secondaires liés à un médicament", précise la directrice de la communication.