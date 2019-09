GRAND FORMAT. Des premiers symptômes au procès, ces vies soufflées par le Mediator

Pascale Sarolea est morte le 8 mars 2004, chez elle, à Antibes (Alpes-Maritimes). Quinze ans plus tard, sa fille raconte la scène d'une traite, au présent. "J'entends du bruit à l'étage. Je me précipite, je monte. Je découvre ma mère dans l'impossibilité de respirer, avec de la mousse blanche et rosée qui sort de son nez et de sa bouche. Mon père, affolé, appelle les pompiers. Ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure d'angoisse. Et, à la fin, le décès de ma mère. J'ai entendu son dernier souffle. Les pompiers ont tenté une réanimation pendant 45 minutes, mais elle était déjà morte. Le lendemain, elle devait m'amener à la fac. Il n'y a jamais eu de lendemain." Lisa Boussinot s'arrête quelques secondes. Puis ajoute : "Ma mère est morte brutalement, d'une valvulopathie qui l'a foudroyée. C'était quelqu'un de très dynamique. Trop jeune pour mourir." Cette professeure de maths, reconvertie en inspectrice de l'Education nationale, était engagée syndicalement et politiquement. Elle avait 51 ans.

Pascale Sarolea a pris du Mediator en 2003, l'année qui a précédé sa mort. Un endocrinologue lui en a prescrit pour soigner une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire un taux de graisse dans le sang trop élevé. "Ma mère avait un petit peu de surpoids. Elle voulait aussi arrêter de fumer. Donc ça tombait bien, on pouvait lui prescrire du Mediator pour cette hypertriglycéridémie, et, très certainement, on a dû lui dire que ça allait la faire mincir. Ce qui a été le cas", explique sa fille. Pascale Sarolea perd du poids, mais son souffle aussi s'amenuise.