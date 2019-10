DIRECT. Procès du Mediator : suivez l'audition d'Irène Frachon, à l'origine de la révélation du scandale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MEDIATOR

: Le procès du Mediator se poursuit. Et cette journée est particulièrement importante : la lanceuse d'alerte Irène Frachon est auditionnée. Notre journaliste Violaine Jaussent, qui est sur place, revient sur ses révélations.

En France, il faut savoir que "l'eau du robinet est l'un des aliments les plus contrôlés", selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Pouvez-vous boire sans risque l'eau du robinet chez vous ? Réponse dans notre carte.



Plusieurs organisations syndicales et de jeunesse appellent à une "première journée de grève interprofessionnelle" contre la réforme des retraites le jeudi 5 décembre.



Le tribunal correctionnel de Paris, qui juge les laboratoires Servier et l'Agence du médicament dans l'affaire du Mediator, doit entendre aujourd'hui la pneumologue Irène Frachon, à l'origine de la révélation du scandale en 2010.

Des milliers de pompiers en colère ont manifesté, hier à Paris, pour dénoncer le manque d'effectifs et de reconnaissance de leur profession. Ils ont reçu le renfort d'infirmiers et infirmières, de médecins hospitaliers et d'employés du Samu, qui dénoncent eux aussi les manques d'effectifs dans leurs services débordés.



Alors que la Turquie poursuit son offensive dans le nord-est de la Syrie, Jordi Tejel, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel, en Suisse, apporte son éclairage sur la situation des Kurdes.



Nous sommes le mercredi 16 octobre, il est 6 heures. Voici les titres :



Emmanuel Macron, Angela Merkel et leurs gouvernements respectifs sont attendus à la mi-journée à Toulouse, à la veille d'un sommet européen qui s'annonce chargé, entre Brexit et offensive turque en Syrie.



La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a dû renoncer à son discours annuel de politique générale, interrompu par plusieurs élus pro-démocratie qui ont perturbé la session parlementaire en huant la dirigeante soutenue par Pékin.