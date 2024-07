100% Santé : depuis son lancement, la réforme a permis d'améliorer le recours aux prothèses auditives et dentaires, y compris pour les plus démunis, selon la Drees

Entre 2019 - date de son lancement - et 2021, le nombre de personnes ayant acheté des prothèses auditives a progressé de 75%, selon une étude de la Drees (Direction des études et des statistiques).

La réforme du 100% Santé a amélioré le recours aux prothèses auditives et dentaires, y compris pour les plus démunis qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire, affirme mercredi 10 juillet une étude de la Drees (Direction des études et des statistiques) consultée par franceinfo.

C'est la vente d'appareils auditifs qui a le plus progressé grâce à la réforme qui propose un panier de soins intégralement remboursés. Entre 2019 - date de son lancement - et 2021, le nombre de personnes ayant acheté des prothèses auditives a progressé de 75% et parmi elles, quatre personnes sur 10 ont choisi un bien du panier.

Concernant le dentaire, le dispositif a connu moins de succès : 17% de prothèses en plus. Parmi eux, près de six patients sur 10 ont choisi le 100% Santé. Pour les lunettes, seulement 18% des personnes qui ont acheté un équipement optique en 2022 ont pioché dans le panier. À noter que la plupart des complémentaires proposent de meilleures garanties dans ce secteur.

Recours accru chez les plus démunis

Autre point soulevé par l'étude, le fait que les plus démunis, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, ont eux aussi été plus nombreux à utiliser le 100% Santé pour des prothèses auditives, dentaires et même optiques que les bénéficiaires des anciens dispositifs solidaires.

Depuis le 1er janvier 2019, les frais à la charge du patient ont baissé pour les aides auditives et la réforme s'est déployée progressivement jusqu'à 2021. Depuis le 1er janvier 2021, 100% Santé propose à tous les Français bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la complémentaire santé solidaire, des soins et des équipements en audiologie, optique et dentaire, pris en charge à 100%.