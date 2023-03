"100 % santé" : 8 bénéficiaires sur 10 avaient des remboursements inférieurs en optique, dentaire ou audiologie avant la réforme

Une étude de la Drees sur l'année 2019, soit avant la réforme, est publiée ce jeudi.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publie une étude jeudi 9 mars sur les garanties des personnes qui ont souscrit un contrat de complémentaire santé en optique, dentaire et audiologie en 2019, avant la mise en place de la réforme du 100 % santé.

Selon la Drees, plus de 8 bénéficiaires sur 10 disposaient d’au moins une garantie inférieure à celles imposées par la réforme.

Sur l’année 2021, le recours au 100% santé est plus important en audiologie (57%) et en dentaire (39 %) qu’en optique (7 % pour les verres et 5 % pour les montures). Une différence de pourcentage probablement liée, selon la Drees, à la part des bénéficiaires couverts avant la réforme par un contrat de complémentaire offrant des garanties inférieures à celles imposées par le 100 % santé.