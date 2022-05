Attendue comme une des rares à pouvoir menacer la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, la Tunisienne Ons Jabeur, joueuse la plus prolifique de la saison sur terre battue, a mordu la poussière dès le premier tour de Roland-Garros, dimanche 22 mai. Une élimination surprise et précoce qui a été largement évitée par le jeune phénomène Carlos Alcaraz. Aux portes du top 5 à 19 ans, et déjà prétendant au titre au bout d'un printemps ébouriffant, il a lui répondu présent en disposant facilement de l'Argentin Juan Ignacio Londero.

L'hécatombe dans le clan tricolore

Comme redouté, l'édition 2022 commence difficilement pour les Bleus : sur les six Français en lice pour ce premier jour porte d'Auteuil, seul Gregoire Barrere a réussi à se hisser au deuxième tour. Exit, donc, Kristina Mladenovic, Clara Burel, Harmony Tan, Carole Monnet et Quentin Halys. Franceinfo: sport n'a rien raté et vous propose de découvrir les plus belles images de cette première journée.