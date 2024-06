La Polonaise s'est facilement imposée face à l'Américaine en deux manches (6-2, 6-4), dans la première demi-finale, jeudi.

Iga Swiatek disputera samedi sa troisième finale consécutive, la quatrième à Roland-Garros. La numéro 1 mondiale a écarté Coco Gauff en deux manches (6-2, 6-4) en demi-finale, sur le court central Philippe-Chatrier, jeudi 6 juin. Très en jambes dès le début de la rencontre, la Polonaise a facilement remporté la première manche en breakant deux fois son adversaire. Trop imprécise, l'Américaine, coupable de 18 fautes directes rien que dans le premier set, n'a pas réussi à déborder la double tenante du titre.

Dans un début de deuxième manche plus serré, la numéro 3 mondiale a enfin réussi à breaker à 2-1, mais n'a pas confirmé. Elle a ensuite perdu quatre jeux consécutifs et a vu Iga Swiatek s'envoler vers la victoire. Si Coco Gauff a retardé l'échéance en sauvant deux balles de match sur son service à 5-3, elle a fini par craquer dans le jeu suivant et s'incline pour la 11e fois en 12 confrontations face à la Polonaise. La n°1 mondiale devient ainsi la première depuis Justine Henin, à se qualifier pour une quatrième finale en cinq ans à Paris. La Belge avait été titrée à quatre reprises entre 2003 et 2007.