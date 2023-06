La paire française n'a pu rivaliser, vendredi, avec les têtes de série numéro 1, la Japonaise Yui Kamiji associée à la Sud-Africaine Kgothatso Montjane.

La hiérarchie a été respectée. Têtes de série numéro 1, la Japonaise Yui Kamiji et la Sud-Africaine Kgothatso Montjane n'ont pas tremblé, vendredi 9 juin, pour se hisser en finale du tournoi de tennis fauteuil de Roland-Garros en double dames, aux dépens des Françaises Pauline Déroulède et Emmanuelle Morch, en s'imposant 6-1, 6-2 en 1h15 de jeu.

Demi-finaliste ici même pour la troisième année consécutive, Emmanuelle Korch s'arrête de nouveau à ce stade du tournoi que découvrait sa coéquipière. Les deux meilleures joueuses françaises ont subi la loi d'un duo mené par Yui Kamiji, une référence du circuit. A 29 ans, la Japonaise a l'occasion d'ajouter un titre du Grand Chelem, qui serait son huitième à Roland-Garros (elle a gagné en simple en 2014, 2017, 2018 et 2020, et en double en 2014, 2016 et 2017), son 19e en double et son 27e en tout et pour tout dans sa carrière. Elle est également qualifiée pour la finale du simple. A ses côtés, la Sud-Africaine rêve de décrocher son premier titre majeur, elle qui a déjà buté à six reprises en finale en Grand Chelem, dont cinq fois en double.