L'ex-numéro un française est de retour pour la septième année consécutive dans le tableau principal de Roland-Garros, après sa victoire au troisième tour des qualifications contre l'Australienne Jaimee Fourlis, vendredi.

C'est une petite renaissance pour Fiona Ferro. La Niçoise d'adoption a rejoint le grand tableau du simple dames de Roland-Garros vendredi 26 mai, grâce à sa victoire en trois sets contre l'Australienne Jaimee Fourlis (6-3, 2-6, 6-4). Ferro a dû batailler pendant 2h22 pour faire plier la 150e joueuse mondiale. Plus solide dans l'échange, comme sur sa deuxième balle, l'ancienne numéro un tricolore n'a pas laissé passer l'occasion. "C'était un gros combat contre une adversaire accrocheuse qui ne m'a pas donné grand-chose, a-t-elle réagi après la rencontre. Au troisième set, j'ai réussi à me remettre dedans, lui proposer un combat sur tous les points. Je suis hyper heureuse d'avoir réussi à le faire du début du troisième set jusqu'à la fin."

Pour Fiona Ferro, cette victoire est lourde de sens après des mois très compliqués, passés principalement sur le circuit secondaire (ITF). "Je suis passée par beaucoup d'émotions ces derniers mois, pas forcément hyper positives, a-t-elle révélé alors qu'elle a porté plainte en février 2022 contre son ancien entraîneur, qu'elle accuse d'agressions sexuelles et viols. Si on m'avait dit que j'allais être là aujourd'hui et me qualifier pour le tableau principal de Roland, j'aurais signé tout de suite." Ce sera le cas pour la septième édition de rang, pour celle qui était retombée au 462e rang mondial.