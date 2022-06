Roland-Garros 2022 : revivez les plus beaux points de la victoire de Casper Ruud contre Marin Cilic en demi-finale

L'ivresse de la découverte. Casper Ruud est venu à bout de Marin Cilic, vendredi 3 juin, en demi-finale de Roland-Garros (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Le Croate de 33 ans est pourtant mieux entré dans son match, et a remporté la première manche, bien aidé par l'accumulation de fautes directes de son rival (14). Plus efficace ensuite, le Norvégien s'est repris pour égaliser à un set partout, oppressant son adversaire de ses coups droits le long de la ligne. Dans un troisième acte à sens unique, le joueur de 23 ans a impressionné le Chatrier par sa vivacité et sa défense remarquable, écœurant Cilic. Après 2h55 de jeu, Casper Ruud s'est défait de son adversaire grâce à un quatrième set maîtrisé du début à la fin.

Face à un défi de géant

En quatre participations à Roland-Garros, Casper Ruud n'avait jamais dépassé le stade du troisième tour. Pourtant, le Norvégien, tête de série numéro 8, n'a de cesse d'impressioner sur terre battue. Il est le joueur qui compte le plus de victoires (65) et de titres (7) sur cette surface depuis 2020. Dimanche, le plus grand défi tennistique l'attend porte d'Auteuil, celui de venir à bout du roi du tournoi, treize fois vainqueur à Paris... Rafael Nadal.