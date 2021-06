Roland-Garros 2021 : Revivez les meilleurs moments du sacre de Mahut et Herbert en doubles

Cette année, ils n'étaient pas forcément les favoris. Mais Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont déjoué les tendances pour s'imposer en finale du tournoi de double de Roland-Garros ce samedi, en disposant de la paire kazakhstanaise Bublik – Golubev au terme d'une finale disputée (4-6, 7-6 [1], 6-4). Au terme d'un tournoi où de nombreuses têtes de série n'ont pas été à leur meilleur niveau, les Français ont retrouvé leurs bons réflexes d'antan, qui en avait fait la meilleure paire du circuit. Mahut et P2H ont toutefois dû repousser les surprenants Bublik et Golubev, qui ont servi pour le titre dans le deuxième set avant de se faire reprendre. Revivez les meilleurs moments de cette finale de haute volée.