Roland-Garros : Furness plus fort que Legout, Muller et Droguet ont tout tenté... revivez les meilleurs moments de la deuxième journée des qualifications des Français

La pluie s'est montré un peu plus discrète, mardi 25 mai, sur les courts de la Porte d'Auteuil à l'occasion de la deuxième journée des qualifications pour le tour principal de Roland-Garros. Sept Français ont tenté d'arracher leur billet pour le deuxième tour. Parmi eux, Timo Legout et Evan Furness étaient engagés dans un duel franco-français qui a tourné à l'avantage du second.

De son côté, Aubane Droguet a lutté jusqu'au bout mais s'est inclinée en trois manches face à la Roumaine Elena Ruse. Même sort pour Alexandre Müller, sorti en trois manches par l'expérimenté joueur allemand, Peter Gojowczyk. Revivez les moments forts des qualifications.

Evan Furness remporte son match 100% tricolore contre Timo Legout

6-0, 6-1. Evan Furness n'a pas fait dans la dentelle pour écarter son compatriote Timo Legout, mardi. Il a fait respecter la logique du classement ATP dans cet affrontement entre le 329e et le 1037e.

Aubane Droguet a résisté avant de lâcher contre Elena Ruse

2-6, 6-0, 0-6 : Aubane Droguet, 590e au classement WTA, a bataillé plus d'une heure et demi face à la Roumaine Elena Ruse, 160e. Mais la jeune joueuse de 18 ans n'a malheureusement pas tenu la distance, en dépit d'un beau sursaut dans le deuxième set.

Le briscard Peter Gojowczyk a le dernier mot contre Alexandre Müller

6-1, 0-6, 4-6 : Alexandre Müller, 190e au classement ATP, y a cru face à Peter Gojowczyk, 134e mondial et tête de série n°19 lors de ces qualifications. Sa belle première manche laissait présager le meilleur mais l'Allemand a, lui aussi, fait respecter la hiérarchie en reprenant le dessus lors des deuxième et troisième sets.