Tennis : Carlos Alcaraz déclare forfait pour le Masters 1000 de Rome, dernière répétition sur terre battue avant Roland-Garros

Nouvelle rechute pour Carlos Alcaraz. Le prodige espagnol de 20 ans, très attendu à Roland-Garros où il est attendu comme le futur successeur de Rafael Nadal, n'est pas dans un état de forme optimal, à trois semaines du tournoi parisien. Le n°3 mondial a annoncé, vendredi 3 mai, qu'il renonçait à participer au Masters 1000 de Rome, le dernier tournoi majeur de terre battue avant de se rendre Porte d'Auteuil.

"J'ai ressenti de la douleur, une gêne au bras après avoir joué à Madrid. J'ai passé des examens aujourd'hui et j'ai un œdème musculaire au rond pronateur (un muscle de l'avant-bras), conséquence de ma récente blessure (...). J'ai besoin de repos pour récupérer et pouvoir jouer sans aucune douleur", a écrit le joueur aux deux titres du Grand Chelem (US Open 2022 et Wimbledon 2023) sur ses réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Depuis l'année dernière, les blessures se sont accumulées, aux abdominaux, à la cheville, à la cuisse et donc désormais au bras. "Souvent, je ne comprends pas les situations et je me demande pourquoi cela arrive alors que je fais les choses bien : je dors bien, je mange bien, je m’entraîne bien, et les blessures arrivent tout de même (...). Même si je me sens bien physiquement et je me suis bien entraîné, j’ai 20 ans et le développement de mon corps n’est pas encore terminé. J’ai besoin de quelques années pour qu’il s’adapte un peu à cette demande", avait confié l'intéressé dans une interview au journal espagnol Marca, le 25 avril.