Roland-Garros 2024 : Alexander Zverev domine Casper Ruud et rejoint Carlos Alcaraz pour une finale de néophytes

L'Allemand était plus endurant que le double finaliste sortant, complètement méconnaissable vendredi en dépit d'une très bonne entame de match.

La finale de Roland-Garros 2024 sera complètement inédite. Quelques heures après la qualification de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev l'a rejoint en dominant le finaliste sortant Casper Ruud, vendredi 7 juin. Surclassé dans la première manche, l'Allemand n'a pas paniqué et a renversé le cours de la rencontre pour s'imposer en quatre sets (2-6, 6-2, 6-4, 6-2) et 2h35 de jeu. Il tentera dimanche de remporter le premier titre de sa carrière en Grand Chelem, quatre ans après une expérience malheureuse contre Dominic Thiem en finale de l'US Open 2020 qui l'avait vu passer à deux points du sacre.

Face à Ruud, il avait une revanche à prendre, un an après avoir subi une correction au même stade du tournoi (6-3, 6-4, 6-0) l'an dernier. "Je savais qu'il fallait que je sois plus agressif", a expliqué Zverev après sa qualification vendredi soir. En face, le Norvégien, pas le joueur le plus médiatique du circuit, avançait encore une fois à pas de loup, pendant que le potentiel dernier Roland-Garros de Rafael Nadal ou encore l’abandon de Novak Djokovic accaparaient une grande partie de la lumière médiatique. La situation était idéale pour lui sachant que le forfait du Serbe l’a dispensé des quarts de finale, ce qui lui a permis de bénéficier de quatre jours de repos complets. Avant le match, il affichait une pleine sérénité dans les couloirs du court Philippe-Chatrier, s’amusant à pratiquer son swing, la tête au golf.

Zverev en mode rouleau compresseur au service

Mais ce visage a laissé place à une mine inquiète et fermée au bout de 40 minutes de jeu. Après avoir largement dominé le premier set, Casper Ruud a totalement disparu des débats. Une partie de l’explication se trouve peut-être dans sa prise de médicaments au début du troisième set, a priori pour soulager des maux d’estomac. L’autre partie réside dans le réveil d’Alexander Zverev, qui l’a assommé après avoir retrouvé sa première balle au service.

Ce dernier a très vite gommé son inefficacité de la première manche dans ce secteur (44% de premières balles, 63% de points gagnés dessus). Sur les trois sets suivants cumulés, il n’a laissé que 4 points sur sa première balle (4/47, soit 91,5% de points gagnés sur première) tout en affichant 75% de premier service. L’Allemand a terminé la rencontre avec pas moins de 19 aces et un total de sept jeux blancs. Il n’a pas eu à montrer beaucoup plus pour dominer un Casper Ruud clairement en dessous de son niveau habituel.

"Je n'étais pas prêt, pas assez mature, j'étais encore un enfant. C'est pour ça que j'ai perdu. J'ai 27 ans, je suis beaucoup plus expérimenté aujourd'hui." Alexander Zverev à propos de sa finale perdue à l'US Open 2020

Cette victoire est particulièrement importante pour Alexander Zverev qui avait connu l’élimination lors de chacune de ses cinq dernières demi-finales de Grand Chelem. Le n°4 mondial a survécu à une route semée d'embûches, croisant Rafael Nadal dès le premier tour et devant passer par deux matchs en cinq sets pour battre Alejandro Davidovich Fokina et Tallon Griekspoor. Dimanche, un autre marathon l’attend contre Carlos Alcaraz, un adversaire qu’il affrontera pour la 10e fois en carrière et contre qui il affiche un bilan équilibré (5 victoires pour 4 défaites).