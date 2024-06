Roland-Garros 2024 : Carlos Alcaraz écarte sereinement Stefanos Tsitsipas et rejoint les demi-finales

Il sera au rendez-vous des demi-finales pour la deuxième année consécutive à Roland-Garros. Carlos Alcaraz a passé l'obstacle Stefanos Tsitsipas, mardi 4 juin, en trois sets (6-3, 7-6 [7-3], 6-4) et seulement 2h15 de jeu. Impossible à déborder, l'Espagnol s'est tout simplement montré plus intelligent tactiquement que le Grec, trop imprécis pour espérer un autre résultat. Il n'aura pas lâché beaucoup d'énergie avant de relever le défi Jannik Sinner, futur n°1 mondial, et peut-être disputer sa première finale porte d'Auteuil.

Carlos Alcaraz s'est vite ouvert la voie vers le dernier carré, en prenant le tout premier jeu de service de son adversaire. Il lui a suffi ensuite de verrouiller sa mise en jeu (85% de première balle, aucune balle de break concédée) pour conserver son avance, quitte à lâcher un peu de lest sur certains jeux de service du Grec, bien moins habile sur première balle (59%). L'Espagnol s'est permis de choisir quand il fallait accélérer et n'a mis que 31 minutes pour remporter le premier set, conclu sur un deuxième break.

Tsitsipas sans solution face à sa bête noire

A ce rythme-là, cette session de nuit avait une chance de se terminer avant même le coucher du soleil. Mais la deuxième manche a été bien plus accrochée. Carlos Alcaraz a rapidement mené 3-0, mais Stefanos Tsitsipas a trouvé les ressources pour débreaker à 2-4, profitant d’un léger laisser-aller chez son adversaire. Les deux hommes ont dû se départager au tie-break. L’un tenait l’occasion de relancer complètement la rencontre, l’autre d’enfoncer le clou.

Absolument pas menacé, l'Espagnol en est sorti vainqueur, son adversaire frustré. Nerveux, le Grec a montré quelques signes d’agacement et a fini par recevoir un avertissement de l’arbitre. Son attitude a complètement tranché avec celle de son adversaire, qui se contentait de serrer le poing après chaque point important remporté. Sa patience a été récompensée à 3-3 dans le troisième set, quand Stefanos Tsitsipas lui a offert le break sur un plateau avec une double faute. Il ne restait ensuite plus qu’à conclure.

"Quand je joue contre lui, je prends conscience de tout ce que je dois réaliser pour être un meilleur joueur de tennis. Il maximise tout ce qu'il fait sur le court. Ce soir, j'ai parfois joué des coups super, mais il en avait à chaque fois un meilleur que moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu." Stefanos Tsitsipas en conférence de presse

Un an après leur dernière confrontation (6-2, 6-1, 7-6 [7-5] en 2h13), déjà en quarts de finale de Roland-Garros, il n’y aura pas eu plus de match. Pour Stefanos Tsitsipas, la pilule risque d’être difficile à avaler. Il affiche désormais un bilan de six défaites en six matchs face à Carlos Alcaraz, qui est en train de devenir sa bête noire. Il enchaîne par ailleurs un cinquième tournoi du Grand Chelem d’affilée où il ne passe pas les quarts de finale.