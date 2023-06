Roland-Garros 2023 : "Il faudra un Novak Djokovic emprunté pour que Casper Ruud puisse espérer", estime Justine Henin avant la finale

Un an après avoir été écrasé par Rafael Nadal, le Norvégien a une nouvelle occasion de remporter son premier Grand Chelem à Paris, dimanche. Mais face à lui se dresse un Serbe affamé, en quête d'un 23e Majeur record.

L'un cherche à s'offrir son troisième titre à Roland-Garros, l'autre veut décrocher son premier sacre en Grand Chelem. Novak Djokovic défie le Norvégien Casper Ruud en finale, dimanche 11 juin, sur le court Philippe-Chatrier. Le Serbe se présente en favori face au finaliste malheureux de l'an passé, mais également du dernier US Open. Pour franceinfo: sport, notre consultante Justine Henin évoque les forces en présence et ce sur quoi les deux joueurs doivent capitaliser pour l'emporter.

Djokovic : favori à l'expérience

"Je pense juste à gagner un titre de Grand Chelem dimanche. J'ai eu cette sensation plusieurs fois dans ma carrière déjà. Je sais comment je dois me gérer, gérer mes émotions, ce que je vais faire demain et après-demain pour que j'arrive à la finale dans une très bonne position. Je vais jouer contre quelqu'un qui a déjà joué des finales mais qui n'a jamais gagné de titre. L'expérience est de mon côté mais ce n'est pas avec ça que l'on gagne les matchs." Une fois sa qualification en poche après un choc inachevé contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic est apparu serein, vendredi, en conférence de presse.

Avec d'ores et déjà 22 titres en Grand Chelem en poche, le Serbe a démontré qu'il savait gérer la pression. Pour Justine Henin, cette capacité du numéro 3 mondial à dominer ses émotions lui donne un grand avantage avant cet ultime duel porte d'Auteuil. Même s'il avait craqué en finale de l'US Open 2021 face à Daniil Medvedev alors qu'il touchait du doigt le Grand Chelem calendaire, la consultante France Télévisions estime que le contexte n'a rien de comparable.

"Il était éreinté après une saison éprouvante mais ici, il n'est pas dans le même état physique et mental. Il est peu probable qu'il ne soit pas au rendez-vous de son histoire", juge la Belge, quadruple vainqueure de Roland-Garros. Si "Djoko" l'emporte face à Casper Ruud, il deviendra seul recordman du nombre de victoires en Grand Chelem. De quoi donner une dimension supplémentaire à cette rencontre mais pas déstabiliser le Serbe. "Il y aura évidemment de la nervosité mais il sait s'en nourrir parce qu'il fait partie des plus grands."

Ruud : jouer relâché et espérer

À l'inverse, "l'équation est assez compliqué" pour Casper Ruud selon l'ancienne numéro 1 mondiale. S'il a déjà joué deux finales de Grand Chelem, le Norvégien a connu un début de saison compliqué, sortant même au deuxième tour à Melbourne. "Certes, trois finales en un an, peu de joueurs en sont capables. Mais a-t-il vraiment le jeu pour ennuyer Djokovic ? Les confrontations passées semblent indiquer le contraire", souligne Justine Henin. En quatre matchs contre "Nole", le joueur de 24 ans n'est jamais parvenu à lui prendre le moindre set.

"Comme il n'est pas le plus impressionnant et qu'il n'a pas le jeu le plus flamboyant, on sous-estime beaucoup la solidité de Ruud, notamment son coup droit. Le seul problème, c'est que Novak n'est pas mal non plus sur ce point. Concrètement, il va devoir jouer son meilleur tennis et espérer un Djokovic emprunté", poursuit-elle.

Le point le plus important sur lequel le natif d'Oslo doit miser reste donc sa décontraction. "Je vais essayer de jouer sans trop d'émotion. C'est là que je joue mon meilleur tennis, lorsque je ne pense pas trop à la situation, quand je suis en mode automatique et je ne pense pas au fait que je dois absolument gagner ce match", a-t-il justement expliqué après sa victoire contre Alexander Zverev. "Comment développer cette conviction qu'il peut battre Djokovic ? C'est toute la question pour Casper Ruud", résume Justine Henin. Aura-t-on le droit à une finale autant à sens unique que celle de 2022 ? Le Norvégien espère que non.