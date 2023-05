Roland-Garros 2023 : 256 joueurs au départ, anciennes gloires au rendez-vous, prize money en hausse... Quatre choses à savoir sur les qualifications

Le tournoi de Roland-Garros, qui se déroulera du 28 mai au 11 juin, s'ouvre dès lundi avec le début des qualifications.

Ils seront les premiers à fouler la terre ocre de Roland-Garros. Comme à chaque édition, la semaine des qualifications, qui commence lundi 22 mai (dès 10h), donne le coup d'envoi du tournoi Porte d'Auteuil. Près de 128 joueurs et autant de joueuses auront pour objectif de décrocher l'un des 16 tickets, dans chaque tableau, permettant d'accéder au tableau final. L'intégralité des qualifications est à retrouver sur france.tv.

256 joueurs sur les courts

Les qualifications sont un passage obligé pour les joueurs et joueuses classés entre la 100e et la 230e place environ des classements ATP et WTA, et prétendants au tableau final. Comme chaque année, ils sont 128 joueurs et 128 joueuses à tenter leur chance. Parmi eux, la Fédération française de tennis (FFT) a distribué neuf invitations aux tricolores pour chacun des deux tableaux.

La FFT a notamment accordé une wild-card à la Française Fiona Ferro, actuelle 392e mondiale et ancienne 39e mondiale, huitième de finaliste à Roland-Garros en 2020 et qui, depuis plus de deux ans, est redescendue dans le circuit secondaire.

Chez les hommes, Gabriel Debru, 533e mondial, a lui aussi obtenu une invitation pour les qualifications. Le Français, qui a remporté le titre à Roland-Garros chez les juniors en 2022, est l'un des espoirs de la nouvelle génération tricolore.

Les qualifications, mode d'emploi

A la différence du tableau final de Roland-Garros, les matchs se déroulent sur les courts annexes uniquement et en deux sets gagnants, pour les femmes comme pour les hommes. Trois tours sont nécessaires pour décrocher l'un des 16 tickets qualificatifs pour la quinzaine parisienne.

Les joueurs et joueuses des qualifications sont soumis au même fonctionnement que le tournoi final avec un principe de tête de série. Celui-ci impose que les 32 meilleurs joueurs, autrement dit les mieux classés, ne puissent pas s’affronter lors des deux premiers tours.

Si 32 joueurs et joueuses sortiront victorieux des qualifications, il reste un dernier espoir pour les derniers éliminés d'intégrer le tableau principal. En effet, à l'issue des qualifications, un statut de "lucky loser" est attribué aux huit meilleurs éliminés du troisième tour. Ceux-ci peuvent ainsi être repêchés jusqu'au premier tour du tableau final en cas de forfait.

Des prize money en hausse

Déjà en augmentation l'an passé, les dotations pour les qualifications ont été encore augmentées cette année et sont identiques chez les hommes et chez les femmes.

"Dans la continuité de l’édition 2022, l’organisation du tournoi poursuit l’effort porté sur les trois tours des qualifications, dont la dotation progresse en moyenne de 11,8%", précise le site officiel du tournoi. Un perdant au premier tour empochera ainsi 16 000 euros, 22 000 euros pour une défaite au deuxième tour et enfin 34 000 euros pour le troisième et dernier tour.

Si l'un des qualifiés parvient à passer un tour du tableau principal, il engrangera alors 69 000 euros de plus. "La dotation du simple (tableau principal) enregistre une augmentation de 9,1% par rapport à 2022, avec notamment une progression sensible du montant des trois premiers tours (entre 11% et 13% d’augmentation)", soulignent les organisateurs.

A titre de comparaison, les deux vainqueurs des simples remporteront 2 300 000 euros de dotation.

Des anciennes gloires au rendez-vous

Les qualifications sont toujours l'occasion de voir (ou de revoir) des anciennes stars. Chez les messieurs, l'Italien Fabio Fognini, ancien top 10 et quart de finaliste en 2011, tentera de décrocher son billet pour la quinzaine parisienne.

Chez les dames, le public pourra retrouver notamment l'Américaine Sofia Kenin, actuelle 134e mondiale, mais ancienne numéro 4 mondiale, vainqueure de l'Open d'Australie en 2020 et finaliste à Roland-Garros la même année. L'Allemande Laura Siegemund (113e mondiale), ancienne 27e mondiale, et quart de finaliste en 2020 Porte d'Auteuil, sera également de la partie dès lundi.

Du côté des Français, ils sont seize à participer, dont Pierre-Hugues Herbert (397), double vainqueur de Roland-Garros en double (2021, 2018) et Lucas Pouille (678e mondial), quart de finaliste à Wimbledon et US Open (2016) et demi-finaliste à l'Open d'Australie (2019).

Chez les dames, elles seront 14 à représenter les couleurs de la France, dont Elsa Jacquemot (174e), Chloé Paquet (201e) et Harmony Tan (210e) entre autres.