Roland-Garros 2022 : renversantes, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic se qualifient pour les quarts de finale du double

S'il n'y a plus de Français qualifiés en simple à Roland-Garros, des Tricolores poursuivent leur route sur la terre battue parisienne en double. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont toutefois tremblé, dimanche 29 mai, contre la paire formée par Misaki Doi et Ajla Tomljanovic. Longtemps menées, les Tricolores se sont finalement imposées en trois sets (5-7, 6-4, 6-2) et 2h25 de jeu.

Poussées par un court Simonne-Mathieu acquis à leur cause, les deux Tricolores ont breaké d'entrée leurs adversaires avant de craquer. Plombées par des fautes directes (20 dans le premier set contre 9 pour leurs adversaires) et des retours de service imprécis, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont vu fondre leur avance. Visages grimaçants, les Françaises ont manqué neuf balles de break sur 10. Plus solides, la Japonaise et l'Australienne ont logiquement pris l'ascendant dans le premier set.

Une revanche en quarts ?

Dans le public, les "On est chez nous" ont laissé la place aux "C'est pas fini les filles". Ce changement de ton a peut-être finalement permis de piquer les Françaises, victorieuses du tournoi en 2016. Plus intenses dans leur jeu et mieux coordonnées, les Tricolores se sont lancées dans une belle remontée. Menées 4-2, les Tricolores ont enfin pu montrer toute la palette de leur jeu et poussaient à la faute leurs adversaires. Revenues à égalité, les Tricolores ont enfoncé le clou pour empocher le deuxième set 6-4.

Désormais sur une bonne dynamique, les Françaises ont déroulé dans le troisième set pour rejoindre les quarts de finale. Elles rencontreront les gagnantes du match entre Xu-Yang et la paire Kudermetova-Mertens. En cas de duel face à la paire belgo-russe, Mladenovic et Garcia auront une revanche à prendre contre celles qui les ont battues au deuxième tour lors du dernier Open d'Australie.