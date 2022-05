Roland-Garros 2022 : le phénomène Alcaraz, la dernière de Tsonga et Simon, le retour du public sans restrictions... Les cinq raisons de suivre l'édition 2022

"Roland" est de retour ! Entre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Iga Swiatek, ce sont autant de têtes d'affiche qui se retrouvent pour les Internationaux de France, du dimanche 22 mai au 5 juin. A la veille du coup d'envoi de Roland-Garros, voici les cinq raisons de ne pas rater l'édition 2022 du plus grand tournoi de tennis français.

Après deux ans d'un tournoi bouleversé par la pandémie de Covid-19, les fans retrouveront enfin les gradins de la porte d'Auteuil sans couvre-feu ni jauge. Amélie Mauresmo, la directrice de l'événement, s'en réjouit : "Tous les terrains devraient être remplis", puisque "les billets sont vendus à plus de 90-95%".

De même, l'ensemble des catégories (dont le Trophée des Légendes) font leur retour sur la terre battue parisienne. La journée des enfants revient elle aussi. En somme, tous les feux sont au vert pour offrir au public une belle quinzaine.

Ce Roland-Garros sera l'occasion pour deux joueurs français emblématiques de tirer leur révérence. Gilles Simon (159e à l'ATP) et Jo-Wilfried Tsonga (267e) ont reçu une invitation pour le tableau final de la part du comité d'organisation.

Le premier a annoncé qu'il quitterait le circuit professionnel à la fin de l'année. Sixième joueur mondial à son apogée en janvier 2009, Gilles Simon, vainqueur de 14 tournois ATP, a atteint deux quarts de finale en Grand Chelem et a participé en 2017 au sacre des Bleus en Coupe Davis. Présent sur le circuit ATP depuis 2004, le Niçois jouera son 17e Roland-Garros à 37 ans.

"Jo" a, lui, annoncé début avril que cette quinzaine parisienne serait le dernier tournoi de sa carrière, pour sa 13e participation au Majeur français. Vainqueur de deux Masters 1000 (à Bercy en 2008 puis à Toronto en 2014), mais également finaliste à l'Open d'Australie en 2008 et vainqueur de la Coupe Davis, le Manceau possède le deuxième plus beau palmarès du tennis français masculin de l'ère Open, avec 18 titres. Seul Yannick Noah a fait mieux avec ses 23 sacres.

"Roland, je t'aime" @tsonga7 has announced he will retire after this year's Roland-Garros. See you very soon, Jo! pic.twitter.com/ZaveBd3G7I