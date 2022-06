Roland-Garros 2022 : dernière danse pour Tsonga et Simon, Rune et Alcaraz prennent date, Swiatek seule au monde, Nadal éteint Djokovic... Les moments forts de la quinzaine

Roland-Garros 2022, c'est terminé. Dimanche 5 juin, le maître des lieux, Rafael Nadal, est allé décrocher sa 14e couronne à Paris, venant mettre fin à deux semaines d'émotions et d'exploits porte d'Auteuil.

Si le nouveau sacre du Majorquin - son 22e titre en Grand Chelem, un record chez les hommes - prend logiquement toute la lumière, cette nouvelle édition des Internationaux de France a été marquée par plusieurs performances et matchs qui resteront dans les mémoires. La rédaction de franceinfo: sport a sélectionné plusieurs moments forts.

Nadal remporte le choc des légendes contre Djokovic, puis son 14e Roland

Le 59e affrontement entre deux légendes du tennis masculin a tourné en faveur du Majorquin. Une affiche de prestige qui, ironie du tirage au sort du tableau principal, a eu lieu dès les quarts de finale. Programmé en "night session", le choc des titans a tenu toutes ses promesses sur un court Philippe-Chatrier aux forts accents espagnols.

Pendant 4h12, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont multiplié les coups d'éclat en mondovision. Mais sur la terre battue parisienne, le maître des lieux est toujours le "taureau de Manacor" et c'est lui qui a dicté sa loi face au tenant du titre. Le glouton Nadal s'est donc repu d'une victoire de prestige face à son meilleur ennemi, qu'il devance désormais de deux titres en Grand Chelem (22 contre 20).

Un succès loin d'être synonyme de sacre assuré pour le Majorquin, qui a dû affronter Alexander Zverev (n°3) pour une place en finale. Un duel de longue haleine entre les deux joueurs, qui a été écourté par la blessure de l'Allemand en fin de deuxième set. Seulement deux manches, mais déjà trois heures de jeu à haute intensité, tant sur le plan physique que mental, tant "Rafa" a été mis en difficulté par "Sascha".

Sur sa route dorée en direction de son 14e sacre à Roland-Garros, l'Espagnol a finalement retrouvé Casper Ruud (n°8), finaliste surprise, venu d'une partie de tableau bien moins dense que celle du Majorquin. Une rencontre qui s'est finalement révélée être la plus simple et la plus rapide de sa deuxième semaine de compétition sur l'ocre parisienne. Pour la première fois porte d'Auteuil, Rafael Nadal soulève la Coupe des Mousquetaires en ayant éliminé quatre joueurs du Top 10. Increvable.

Les deux Mousquetaires Tsonga et Simon font leurs adieux à Roland

Devant un public venu pour lui, Jo-Wilfried Tsonga a livré un ultime combat de près de quatre heures sur le court Philippe-Chatrier, le dernier d'une carrière exceptionnelle qui aura fait de lui le meilleur joueur tricolore du XXIe siècle. Face au finaliste Casper Ruud, "Jo" a bataillé durant quatre manches avant de céder (6-7 [6-8], 7-6 [7-4], 6-2, 7-6 [7-0]), abandonné par son épaule et son physique. Une sortie avec les honneurs, mais aussi dans la souffrance et en larmes, 18 ans après le début de sa carrière professionnelle.

Mis à l'honneur après son match, entouré par sa famille, ses anciens entraîneurs ainsi que ses compères des "nouveaux Mousquetaires" (Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon), le Manceau a lu un texte poignant. Avant de clôturer le chapitre, en conférence de presse, en déclarant une dernière fois sa flamme au public français : "C'était l'une des plus belles ambiances de ma carrière".

À peu de choses près, les mots ont été les mêmes du côté de Gilles Simon. Son premier tour contre la tête de série numéro 16, Pablo Carreno Busta, en cinq manches (6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4) et 3h54 de jeu n'est pas prêt de quitter les esprits des spectateurs présents sur le court Simonne-Mathieu jusqu'au bout de la nuit, le mardi 24 mai.

Vainqueur de Steve Johnson au deuxième tour (7-5, 6-1, 7-6) avant de tomber face au demi-finaliste, Marin Cilic (0-6, 3-6, 2-6), "Gillou" a vécu ses derniers frissons porte d'Auteuil. Exténué physiquement, mais heureux d'avoir évolué à un haut niveau pour la dernière fois sur la terre battue parisienne, avant de raccrocher en fin de saison.

La révélation Parry prend date

Du côté des Françaises, c'est elle qui a illuminé la quinzaine. Diane Parry, 19 ans et sans aucun complexe, s'est offert une belle aventure jusqu'au troisième tour porte d'Auteuil. Elle a d'abord éliminé la tenante du titre et numéro 2 mondiale Barbora Krejcikova malgré un set de retard, puis a dominé la Colombienne Camila Osorio, avant de s'incliner contre Sloane Stephens, ancienne finaliste des lieux.

"Quand je regarde mon parcours je suis satisfaite, c'est ma meilleure prestation en Grand Chelem", a réagi la jeune joueuse après son élimination, le 27 mai. Elle a déjà donné rendez-vous pour le prochain Majeur, à Wimbledon, en juillet.

Dans les autres bonnes surprises du tableau, Léolia Jeanjean a également marqué le début de la quinzaine. Pour son premier tournoi du Grand Chelem, disputé à 26 ans, l'ancienne étoile de la balle jaune a passé les deux premiers tours sans perdre un set et fait souffler un vent de fraîcheur sur les courts parisiens.

La paire Mladenovic - Garcia s'offre la passe de deux

Six ans après, Kristina Mladenovic et Carolina Garcia ont remis ça. Les deux Françaises ont décroché leur deuxième succès en double, en dominant la paire américaine Coco Gauff-Jessica Pegula (2-6, 6-3, 6-2). Une fin de quinzaine difficile pour la première, également battue en finale simple par Iga Swiatek, samedi.

Pour Kristina Mladenovic, il s'agit d'un quatrième titre en double sur la terre battue parisienne, après ses deux succès avec Timea Babos en 2019 et 2020, et son premier trophée avec Garcia en 2016, donc.

Debru, le junior qui a tout d'un grand

Il a perpétué la tradition des Français vainqueurs en juniors à Paris, un an après Luca Van Assche. Du haut de ses 16 ans et de son mètre 95, Gabriel Debru a dominé le tournoi du premier au dernier match, avant de remporter la finale face au Belge Gilles Arnaud Bailly (7-6, 6-3). Devenu le chouchou du public français, qui l'a accompagné à cœur joie pour entonner "La Marseillaise", Debru a déjà conquis les supporters.

Le Grenoblois a également pris part aux qualifications pour le tableau principal, une semaine avant le début du tournoi juniors. Il y est devenu le plus jeune joueur à remporter un match depuis Bernard Tomic en 2008, après avoir effacé Arthur Fils, finaliste juniors en 2021. Et il ne compte pas s'arrêter là : "J'ai Wimbledon juniors dans la tête, je vais prendre les objectifs un par un. Je vais bien préparer la saison sur herbe. Après, on verra pour les tournois Futures et quelques Challengers en France."

Retour sur Terre pour Alcaraz et Rune

Carlos Alcaraz et Holger Rune arrivaient pleins d'ambitions sur la terre battue parisienne, prêts à créer la surprise. Les deux joueurs de 19 ans ont d'abord brillé, dans la lignée de leur bon début de saison sur la surface, avant de se heurter à l'expérience du plus haut niveau en quarts de finale.

Le phénomène espagnol est tombé face au numéro 3 mondial Alexander Zverev, après un combat de plus de trois heures en quatre sets. Mais il a déjà donné rendez-vous pour la suite : "Je dois m’améliorer pour le prochain Grand Chelem. Je ne suis pas loin d’atteindre une demi-finale et d’en gagner. J’ai le niveau, j’ai la confiance pour gagner un Grand Chelem."

Le fantasque Danois a, lui, chuté contre Casper Ruud, tête de série n°8, au terme d'un match tendu, dans lequel il s'est laissé emporter par ses émotions et a manqué de maturité. Sur l'ocre parisienne, les stars de demain grandissent, mais continuent d'apprendre.

L'invincible Swiatek accroche un deuxième sacre

Même si elle s'est défendue de rattraper Serena Williams - "elle va encore rester la meilleure joueuse de tous les temps pendant très longtemps" - Iga Swiatek l'a dépassée, samedi 4 juin, après sa victoire en finale contre Coco Gauff (6-1, 6-3). La Polonaise, invaincue depuis le 16 février 2022, a signé un 35e succès de rang en remportant son deuxième sacre à Roland-Garros, dépassant de fait l'Américaine et ses 34 victoires d'affilée.

La numéro 1 mondiale, qui n'a lâché qu'un set face à Zheng au 4e tour, a prouvé qu'elle était bien la reine du circuit WTA. Joueuse archi-complète, tactiquement très juste et capable de couvrir tout le court en défense, Iga Swiatek - qui a fêté son 21e anniversaire mardi dernier - est actuellement invincible, ni plus, ni moins.