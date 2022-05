Roland-Garros 2022 : blessée, Alizé Cornet, dernière Française en lice, abandonne au troisième tour face à Qinwen Zheng

C'est une fin amère pour le tennis féminin français et pour Alizé Cornet. Blessée aux adducteurs, la Niçoise a dû abandonner lors de son troisième tour à Roland-Garros, samedi 28 mai, alors qu'elle était menée 6-0, 3-0.

Il n'y a désormais plus aucune Française présente dans le tableau dans le tournoi, après les éliminations de Diane Parry vendredi, et de Léolia Jeanjean un peu plus tôt samedi. Qinwen Zheng affrontera la numéro 1 mondiale et grande favorite, Iga Swiatek, en huitièmes de finale.

Cornet trop diminuée

Le dénouement est dur pour la Française de 32 ans. Trop diminuée, loin du niveau affiché lors de ses deux premières sorties sur la terre battue parisienne, Alizé Cornet a subi la pression de son adversaire dès le début de la rencontre. Breakée d’entrée, elle n’a jamais été en mesure de peser sur les échanges, et a laissé filer la première manche sans inscrire le moindre jeu, en à peine plus d’une demi-heure (6-0).

Le deuxième set était parti sur le même tempo, Zheng breakant d’entrée, prenant les dessus sur une Cornet complètement dépassée. Après avoir fait une première fois appel au soigneur en début de manche, la Française a fini par jeter l’éponge, à 3-0, au terme de 44 minutes de jeu.

Avant la fin prématurée de la rencontre, Qinwen Zheng, qui dispute son premier Roland-Garros, avait su appuyer là où il fallait pour faire déjouer Cornet. Devant les difficultés de déplacement de la Française, elle avait notamment multiplié les amorties (10 au total). A 19 ans, elle se qualifie en huitième de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa jeune carrière.